Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП под Ростовом

Фото: ГАИ

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» возбудили по факту смертельного ДТП под Ростовом. Об этом пишет изданиеВечером 12 января водитель грузовика «Скания» ехал по Восточному шоссе. По предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем попытался развернуться в неположенном месте. В этот момент в фуру на полном ходу врезался автомобиль «Тойота Королла». От удара обе машины загорелись под ДНТ «Дачник».В результате ДТП погибли 49-летняя женщина-пассажир легковушки и ее 41-летний водитель. Кроме того, пострадали еще два пассажира «Тойоты». Их госпитализировали.