В Ростовской области за ночь 21 января сбили три БПЛА

В Ростовской области за ночь 21 января сбили три БПЛА. По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь над различными регионами России уничтожили 75 дронов.

Как ранее отмечал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ПВО сработала в трех муниципалитетах.
Фото: Дондей
