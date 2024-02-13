На Дону возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Миллеровском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом. Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили 13 февраля в УГИБДД по Ростовской области.Жуткая авария случилась 11 февраля вечером на трассе М-4 «Дон». На автодороге грузовик заехал на металлический барьер. В то же время автомобиль «Хавал», который двигался позади, снизил скорость, и автобус «Неоплан» врезался в автомобиль. Удар был настолько сильным, что обе машины съехали в кювет, а автобус перевернулся на крышу. Женщина оказалась заблокирована в общественном транспорте.Очевидцы случившегося вызвали на место спасателей. Они смогли освободить пострадавшую с помощью специнструмента.Однако, несмотря на медицинскую помощь, женщина скончалась. Два пассажира получили травмы.