Учителям ростовских школ дали команду удерживать старшеклассников на уроках до конца акции в поддержку Навального

Учителям ростовских школ дали команду задержать старшеклассников на уроках, чтобы они не пошли на митинг в поддержку Навального. По словам педагогов, от руководства им поступил приказ организовать мероприятия и сделать все возможное, чтобы подростки не покидали школьных стен как минимум до 15 часов 23 января.Так как многие дети учатся по субботам, педагогов обязали удерживать их в классах до тех пор, пока митинг не закончится. Для этого предлагается проводить классные часы, дополнительные занятия, контрольные работы, неформальные мероприятия и так далее. Цель одна - сделать все возможное, чтобы удержать от участия в субботней акции в поддержку Алексея Навального учеников 9-11-х классов.Директора школ предупредили педагогов, что ответственность за участие подростков в акции будут нести не только их родители, но и классные руководители.В Ростове-на-Дону - 104 общеобразовательные школы, в которых обучаются 111 467 детей. Из этого числа примерно 30% всех учеников - старшеклассники.