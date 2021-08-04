Из-за смертельного ДТП на трассе в Ростовской области образовались гигантские пробки
На участке трассы М-4 «Дон» образовались огромные пробки из-за массового ДТП. Общая протяженность затора составляет порядка 12 километров. По данным «Яндекс.Карты», проехать участок с парализованным движением в сторону Москвы можно в среднем за час, а в сторону Ростова - за полчаса. Автомобилисты едут со скоростью 3-5 километров в час. Водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.
Как сообщалось ранее, на 1 070-м километре трассы произошла смертельная авария с участием девяти машин. Семь легковушек и два грузовика от ударов буквально разбросало по всей дороге. Почти все легковушки разбились вдребезги. Большегрузы получили механические повреждения. В результате происшествия погибли три человека, в том числе младенец. Еще пятеро получили травмы, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.ранее