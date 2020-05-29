Убрать посты на въездах в Ростов предложили в региональном правительстве
На въездах в Ростов предложили убрать контрольные посты. Предложение озвучил заместитель губернатора Михаил Корнеев во время заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции 2 июня.
По словам замгубернатора, складывающаяся ситуация потребовала перераспределения сил и средств правоохранительных органов.
- Мы видим, что количество людей на улицах городов и районов увеличивается с каждым днём. Особенно это характерно для областного центра. В Ростове наибольшей популярностью для прогулок пользуются улица Пушкинская и городская набережная. В отдельные дни, несмотря на ограничительные меры, на этих улицах собиралось значительное количество людей, - отметил Корнеев.
По его словам, руководством МВД было принято решение о передислокации патрульных в места с наибольшим количеством граждан. Так, 30 и 31 мая на улицах Пушкинской и Береговой было задействовано 26 нарядов полиции, составлен 121 протокол, выявлены 353 гражданина старше 65 лет.
Похожая ситуация произошла в Сальске. Там на улицах города также увеличили количество патрулей.
- В связи с возможным послаблением некоторых мер предлагаю снять контрольные посты на въездах в Ростов, а освободившийся личный состав полиции, Росгвардии, казачества переориентировать на места сосредоточения людей и транспорта в городе. Это рынки, ярмарки, торговые центры и т. д.
Добавим, что с 2 июня в Ростовской области снят запрет на плановую госпитализацию и посещения поликлиник. Региональным спортивным сборным разрешили проводить тренировки, а на открытых площадках могут состояться профессиональные соревнования, но без зрителей.