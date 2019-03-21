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У жителя Ростова сосед украл скутер

У жителя Ростова сосед украл скутер
В Ростове местный житель украл у соседа скутер. Кража произошла в Железнодорожном районе города.

В полицию обратился ростовчанин и сообщил, что оставил у подъезда своего дома скутер, а через время не нашёл его там. По словам хозяина, стоимость двухколесного транспортного средства составляет 20 тыс. руб.
- Участковые уполномоченные полиции установили, что транспорт украл 24-летний сосед потерпевшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Пока владелец был дома, злоумышленник укатил скутер, стоящий возле подъезда.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный скутер вернули владельцу.

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