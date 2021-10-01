Тысячи ростовчан лишатся воды на двое суток

В Ростове тысячи жителей на двое суток останутся без воды. Массовые отключения пройдут из-за замены участка водопровода на водопроводной насосной станции (ВНС) на Шолохова, 306.В среду, 6 октября, в 8 часов отключат воду на проспекте Шолохова, 286-306, 231-319, аэронавигации Стрела, заводе № 412, в гипермаркете «Лента». Аналогичная ситуация будет в ГРК (гостинично-развлекательный комплекс) «Старый город», котельной на Шолохова, 310 и во всем поселке Янтарном Аксайского района. Там водоснабжение восстановят на следующий день - в 8 часов 7 октября.Однако вскоре, в 8:30 того же дня, воду перекроют в границах: от улицы 9-я Линия до 19-й Линии, от Мясникова до Береговой, на 15-й Линии - от Мясникова до Советской и в школе № 26 на улице Листопадова, 42. Здесь вода появится 8 октября в 8 часов.В связи с временными неудобствами АО «Ростовводоканал» рекомендует местным жителям заранее запастись водой.