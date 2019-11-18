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Три рейса в Краснодар задерживаются в ростовском Платове

Три рейса в Краснодар задерживаются в ростовском Платове
Фото: news2world.net
В Ростовском аэропорту Платов задерживаются три рейса в столицу Кубани. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло донского аэроузла утром 20 ноября.

Почти на шесть часов позже из донской столицы в Краснодар вылетит борт авиакомпании «Победа». Время вылета перенесено с 4:15 на 10:50. Кроме того, задерживаются два авиалайнера авиакомпании «Азимут». Первый из них покинет Платов в 10:30 вместо 9:30, второй – в 11:00 вместо 9:50.

В пресс-службе донского аэропорта пояснили, что задержка рейсов произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в Краснодаре.

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