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Телеведущая Виктория Лопырева вспомнила про родной Ростов

Телеведущая Виктория Лопырева вспомнила про родной Ростов
Ростовчанка Виктория Лопырева в соцсетях напомнила подписчикам о своем родном городе. Поводом стало подписание побратимского соглашения между донской столицей и столицей Сейшельских островов. Отметим, что центром островного государства является город Виктория – тезка известной ростовчанки.

Модель и телеведущая посвятила событию пост в «Инстаграм» 18 августа. К тексту она добавила архивные фото с лазурного берега Сейшел и одной из улиц Ростова.

- В общем, дорогие земляки, если понадобится помощь в установлении мостов, я готова, опыт есть, иностранными языками владею, - написала Лопырева.

Ростовчане активно отмечались в комментариях, хваля красоту Виктории.

- Землячка, хорошо выглядишь, - прокомментировала одна из подписчиц.

Напомним, побратимское соглашение между муниципалитетами было одобрено на заседании Гордумы Ростова 17 августа. Договор выгоден для донских предпринимателей, ведь Сейшельские Острова нуждаются в поставке продуктов питания и других продовольственных товаров.

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