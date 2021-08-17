Телеведущая Виктория Лопырева вспомнила про родной Ростов

Ростовчанка Виктория Лопырева в соцсетях напомнила подписчикам о своем родном городе. Поводом стало подписание побратимского соглашения между донской столицей и столицей Сейшельских островов. Отметим, что центром островного государства является город Виктория – тезка известной ростовчанки.Модель и телеведущая посвятила событию пост в «Инстаграм» 18 августа. К тексту она добавила архивные фото с лазурного берега Сейшел и одной из улиц Ростова.- В общем, дорогие земляки, если понадобится помощь в установлении мостов, я готова, опыт есть, иностранными языками владею, - написала Лопырева.Ростовчане активно отмечались в комментариях, хваля красоту Виктории.- Землячка, хорошо выглядишь, - прокомментировала одна из подписчиц.Напомним, побратимское соглашение между муниципалитетами было одобрено на заседании Гордумы Ростова 17 августа. Договор выгоден для донских предпринимателей, ведь Сейшельские Острова нуждаются в поставке продуктов питания и других продовольственных товаров.