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Тела двух человек нашли под завалами рухнувшей стены в Сальске

Тела двух человек нашли под завалами рухнувшей стены в Сальске
В Сальске при обрушении стены двухэтажного дома нашли два трупа. Личности погибших сейчас устанавливаются.

Напомним, происшествие случилось днем 19 марта. В переулке Морском, 1, обрушилась стена неэксплуатируемого здания. По данным пресс-службы ГКУ РО «РО ПСС», ЧП произошло в ангаре ДРСУ.

На место ЧП выехали спасатели. Появилась информация, что под завалами могли находиться люди. Спасатели организовали минуту тишины, чтобы послушать, не зовет ли кто-то на помощь под обрушенными конструкциями.

К сожалению, спустя несколько часов были найдены тела двух человек. В причинах случившегося разбираются специалисты.

Известно, что здание принадлежало дорожно-строительной организации «ДРСО». Затем его передали одному из местных предпринимателей. Недавно бизнесмен начал ремонт строения.

Фото: газета "Сальская степь".

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