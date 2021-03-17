Тела двух человек нашли под завалами рухнувшей стены в Сальске

В Сальске при обрушении стены двухэтажного дома нашли два трупа. Личности погибших сейчас устанавливаются.Напомним, происшествие случилось днем 19 марта. В переулке Морском, 1, обрушилась стена неэксплуатируемого здания. По данным пресс-службы ГКУ РО «РО ПСС», ЧП произошло в ангаре ДРСУ.На место ЧП выехали спасатели. Появилась информация, что под завалами могли находиться люди. Спасатели организовали минуту тишины, чтобы послушать, не зовет ли кто-то на помощь под обрушенными конструкциями.К сожалению, спустя несколько часов были найдены тела двух человек. В причинах случившегося разбираются специалисты.Известно, что здание принадлежало дорожно-строительной организации «ДРСО». Затем его передали одному из местных предпринимателей. Недавно бизнесмен начал ремонт строения.