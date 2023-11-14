Татьяна Быковская не смогла смягчить приговор и осталась в СИЗО

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Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская не смогла смягчить меру пресечения. По информации Donday.ru, сторона защиты экс-чиновницы направила жалобу в Краснодарский краевой суд.Источник сообщил порталу, что жалоба оставлена без удовлетворения. Татьяна Юрьевна все еще находится в следственном изоляторе. На очередное заседание 14 ноября ее доставили из СИЗО.Татьяну Юрьевну обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Быковская и ее бывший заместитель Станислав Беседовский в сговори помогли компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключить с региональным Минздравом и четырьмя медучреждениями антиконкурентное соглашение по утилизации медицинских отходов. В ФАС в апреле 2022 года сообщили, что Арбитражный суд Москвы подтвердил наличие антиконкурентного сговора.