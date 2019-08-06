Тариф на водоснабжение в Ростове оказался одним из самых высоких в ЮФО



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Ростов оказался в числе лидеров среди городов ЮФО по стоимости услуг водоснабжения и водоотведения. Сравнительные данные по городам южного федерального округа приводит Ростовстат.



Цены на коммунальные услуги сравнивали в восьми городах. Донская столица стала второй по стоимости горячего водоснабжения. Один куб горячей воды обходится ростовчанам в 165,34 руб. Дороже платят только жители Майкопа – 168,29 руб. На третьем месте столица Кубани - Краснодар с тарифом 162,89 за 1 куб. м.



Также на втором месте Ростов оказался и по размеру тарифа на холодное водоснабжения. Плата составляет 43,22 руб. за 1 куб. м. Выше тариф только в Элисте. Местные жители платят 46,40 руб. за 1 куб. м. Третьим в числе лидеров стал Севастополь, где куб воды обходится в 39,28 руб.



Услуга водоотведения в Ростове дороже, чем в остальных городах ЮФО. Ростовчане платят за отвод воды, её очистку и утилизацию 29,70 руб. за 1 куб. м. В Севастополе тариф равен 29,27 руб. за 1 куб. м., в Краснодаре – 28,16 руб.



Добавим, что в Ростовской области с 1июля повысились тарифы на все жилищно-коммунальные услуги. Так, электричество подорожало на 1,8%, газ стал дороже на 1,4%. Плата за водоснабжение и водоотведение на Дону может составлять по разным организациям на питьевую воду от 12,06 до 90,46 руб./куб. м, на водоотведение - от 9,13 до 76,30 руб./куб. м.

