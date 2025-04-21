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Судебное заседание по делу экс-министра транспорта Ростовской области задерживается

Судебное заседание по делу экс-министра транспорта Ростовской области задерживается
В Железнодорожном районном суде Ростова 21 апреля запланировано первое заседание по уголовному делу в отношении Виталия Кушнарева.

Процесс над бывшим министром транспорта Ростовской области должен был начаться в 14:00. Однако приступить к нему не могут более часа. Об этом пишет издание DonDay.

Виталию Кушнареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

С чем связана задержка в начале судебного процесса, не уточняется.
Фото: Правительство РО
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