Пыльная буря накроет Ростовскую область на новой рабочей неделе

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В Ростовской области на следующей неделе прогнозируется ухудшение погодных условий. Согласно информации от метеорологов, начиная с 21 апреля, в регионе существует риск возникновения пыльной бури. Предупреждение было распространено сотрудниками областного управления МЧС, которые опубликовали актуальный прогноз на ближайшие дни.С самого начала недели в Ростовской области ожидается облачная погода. В южных районах возможны дожди, в то время как для восточных районов предсказывается формирование пыльной бури. Эти погодные явления приведут к значительному ухудшению видимости и перемещению пылевых масс в атмосфере.Также в ночные часы температура воздуха будет колебаться от 3 до 13 градусов выше нуля, а днем столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Ожидается усиление ветра, скорость которого может достигать 18 метров в секунду.В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. В целях обеспечения безопасности населения рекомендуется соблюдать скоростной режим при движении на автомобиле и избегать рискованных маневров.