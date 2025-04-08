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В Ростове 21 апреля начнется суд над экс-министром транспорта Виталием Кушнаревым

В Ростове 21 апреля начнется суд над экс-министром транспорта Виталием Кушнаревым
В Ростове 21 апреля начнется суд над бывшим министром транспорта Виталием Кушнаревым. Заседания будут проходить в Железнодорожном районном суде.

Кушнарева задержали 24 ноября 2024 года. Ему предъявлены обвинения по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Незаконное хранение оружия».

По версии следствия, экс-министр потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 миллионов рублей за содействие в приемке дорожных работ. Предприниматель обратился в правоохранительные органы.

При получении первой части взятки в 27 миллионов рублей Кушнарева арестовали. В его доме найдены пистолет кольт и патроны без соответствующего разрешения.
Фото: соцсети
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