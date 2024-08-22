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Суд снова оставил на свободе жителя Сальска, избившего приятеля накануне его смерти

Суд снова оставил на свободе жителя Сальска, избившего приятеля накануне его смерти
Судебный участок № 1 Сальского района оставил неизменным прошлый приговор Вячеславу Карюку, жестоко избившему мужчину накануне его смерти. Об этом 22 августа сообщил DonDay.

— В краснодарской инстанции (прим. — Четвертый кассационный суд) выявили кучу нарушений и нарушение прав потерпевших, а в Ростовской области считают, что человек, которого избили палкой, выбили глаза, завернули в ковер, жестоко поиздевались, умер от алкогольной интоксикации и сердца. Бред просто! — цитирует DonDay дочь умершего Викторию.

Вопросы по поводу смерти 53-летнего мужчины действительно остались открытыми. Судмедэксперты заявили, что не знают точной причины, но уверены, что побои к этому не имеют никакого отношения. Следователи при осмотре тела и вовсе решили, что мужчина сам себя убил во время приступа эпилепсии, которой он, к слову, никогда не страдал. Травмы, нанесенные товарищем, всерьез никто не воспринимал.

— Повреждения сами по себе не являются опасными для жизни, каких-либо осложнений данных повреждений, которые могли бы представлять угрозу для жизни, выявлено не было, — пришел к тому же мнению суд.

Дочь умершего, Виктория в шоке от такого умозаключения. По ее словам, показания некоторых свидетелей в суде и на допросе отличались, да и между собой не складывались в единый пазл. Но судья не увидел этих противоречий. Кроме того, при вынесении приговора не учли отягчающее обстоятельства — состояние опьянение Карюка. По словам обвиняемого, это состояние никак не влияло на его действия — и суд с этим тоже согласился. Без внимания остались и две судимости мужчины, одна из которых за причинение вреда здоровью. Местные жители хорошо помнят эту историю: в тот раз избитый тоже скончался. И никто не связал его смерть с побоями товарища. Вот и сейчас его судят за причинение легкого вреда, хотя изначально подозревали в убийстве.

— После этого «легкого вреда» папа скончался при загадочных обстоятельствах, перепачкав кровью всю кухню: холодильник, полы, ковер, посуду, спинку кресла, потолок, диван и даже стены, — вспоминает дочь Анатолия.

Жуткое ЧП случилось в ночь на 3 мая 2023 года, когда житель Сальска отмечал день рождения у приятеля. Изрядно выпив, они поссорились, и разозлившийся хозяин избил палкой гостя. Наутро он обнаружил у себя на кухне труп. Окровавленное тело Анатолия по-прежнему оставалось в кресле.

Карюк пытался избавиться от улик — даже завернул умершего товарища в ковер и выбросил окровавленные вещи в выгребную яму. Затем бросил все и подался в бега в ЛНР. Вскоре мужчина решил вернуться и прийти с повинной, но его опередили, задержав как лицо, находящееся в розыске.

Суд приговорил уже дважды судимого Карюка к году и 10 месяцам ограничения свободы. На этот период мужчине запрещено менять место жительства и пребывания и уезжать из Сальского района без согласия надзорного органа. Обжаловать приговор в Ростовской области не удалось. А вот в кассационном суде Краснодара дело вернули на пересмотр. На исход дела это, как ни странно, не повлияло.
Фото: соцсети.
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