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Суд признал 20-летнюю жительницу Ростовской области виновной в смерти дочери

Суд признал 20-летнюю жительницу Ростовской области виновной в смерти дочери
Фото: Twitter.com

В Ростовской области вынесли приговор 20-летней жительнице Советского района. Девушка признана виновной в смерти своей маленькой дочки.

В ноябре 2018 года из-за невнимательности и халатного отношения матери девочка перекинула на себя кружку с горячим чаем. Крошка получила ожоги 45% поверхности тела. Несмотря на серьёзные травмы, девушка не вызвала ребёнку «скорую», а в течение пяти дней занималась самолечением. В результате крошка скончалась.

Когда обо всём стало известно, в отношении матери девочки возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

Кроме того, осуждённой запрещено покидать место жительства после 20 часов.

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