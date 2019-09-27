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На Дону девушке, забившей до смерти подругу, вынесли приговор

На Дону девушке, забившей до смерти подругу, вынесли приговор
Восемь с половиной лет колонии получила жительница Ростовской области, забившая до смерти свою знакомую. Гуковский городской суд вынес в отношении нее решение, 1 октября сообщили в прокуратуре донского региона.

Как установил суд, в апреле 2019 года 29-летняя девушка выпивала в компании знакомых. Внезапно с одной из приятельниц она повздорила. Недолго думая, девушка набросилась на старшую подругу с кулаками.

Била ее до тех пор, пока та не перестала дышать. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть 52-летней горожанки.

- Приговором Гуковского городского суда обвиняемая признана виновной, и ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали в ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.

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