На Дону девушке, забившей до смерти подругу, вынесли приговор



Восемь с половиной лет колонии получила жительница Ростовской области, забившая до смерти свою знакомую. Гуковский городской суд вынес в отношении нее решение, 1 октября сообщили в прокуратуре донского региона.



Как установил суд, в апреле 2019 года 29-летняя девушка выпивала в компании знакомых. Внезапно с одной из приятельниц она повздорила. Недолго думая, девушка набросилась на старшую подругу с кулаками.



Била ее до тех пор, пока та не перестала дышать. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть 52-летней горожанки.



- Приговором Гуковского городского суда обвиняемая признана виновной, и ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали в ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.