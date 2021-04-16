Банкротом признан донской судоремонтный завод

Донской судоремонтный завод признан банкротом. Информация об этом появилась на сайте ростовского арбитража.Из материалов дела стало известно, что межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Ростовской области подала иск в суд. Завод задолжал ей почти четыре миллиона, которые в течение длительного времени не выплачивал. Позже на «ДССЗ» подали иски и другие партнеры. Общая сумма долга - 3,9 миллиарда рублей.Не справившись с долговыми обязательствами, завод признал себя банкротом и сейчас распродает на аукционах свое имущество.Донской судоремонтный завод был зарегистрирован в 2008 году, и основным видом деятельности компании являлось строительство судов и иных металлических конструкций. С 2012 года предприятие стало убыточным. С 2016 года на заводе была введена процедура банкротства.