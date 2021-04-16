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Банкротом признан донской судоремонтный завод

Банкротом признан донской судоремонтный завод
Донской судоремонтный завод признан банкротом. Информация об этом появилась на сайте ростовского арбитража.

Из материалов дела стало известно, что межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Ростовской области подала иск в суд. Завод задолжал ей почти четыре миллиона, которые в течение длительного времени не выплачивал. Позже на «ДССЗ» подали иски и другие партнеры. Общая сумма долга - 3,9 миллиарда рублей.

Не справившись с долговыми обязательствами, завод признал себя банкротом и сейчас распродает на аукционах свое имущество.

Донской судоремонтный завод был зарегистрирован в 2008 году, и основным видом деятельности компании являлось строительство судов и иных металлических конструкций. С 2012 года предприятие стало убыточным. С 2016 года на заводе была введена процедура банкротства.

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