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Створку 200-летнего алтаря нашли при раскопках в Ростовской области

Створку 200-летнего алтаря нашли при раскопках в Ростовской области
Азов Ростовской области насчитывает тысячелетнюю историю. Несмотря на то, что на его территории ведутся постоянные археологические исследования, специалисты делают всё новые и новые находки, которые помогают глубже изучить этапы развития древнего города, привычки и образ жизни его древних жителей.

Сейчас сотрудники Азовского музея-заповедника исследуют культурный слой времён Средневековья. Они находят керамику, предметы быта, украшения, человеческие останки и даже дороги, вымощенные костями животных. Несмотря на то, что раскопы археологов уходят глубоко под землю, им довольно редко попадаются более поздние находки. Нечасто учёным удаётся встретить предметы, датируемые 18-м или 20-м веками.

Однако, на днях им посчастливилось обнаружить створку небольшого бронзового алтаря — складня, как их называли в 14-м веке. На изделии хорошо виден рисунок, изображающий Николая Чудотворца.

Экспертам не удалось пока определить точный возраст предмета. Обычно им помогают в этом керамические изделия, которые находят рядом с другими вещами. Вместе со створкой складня подобных предметов пока не обнаружили.

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