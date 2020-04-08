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Стал известен состав продуктового набора для донских школьников на дистанционном обучении

Стал известен состав продуктового набора для донских школьников на дистанционном обучении
Фото: sakhalinmedia.ru
Льготные категории школьников, которые находятся на дистанционном обучении, начнут получать продуктовые наборы. Об этом во время брифинга 10 апреля рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

По словам главы министерства, состав набора согласован с Роспотребнадзором. В него входят продукты, рекомендованные для детского питания.
– В него входят мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, сгущенка, варенье, чай, молоко длительного хранения, печенье. Возможны также шоколад и сухие завтраки, – добавила Лариса Балина.

При этом в разных муниципалитетах состав пищевых наборов может отличаться. Получить сухой паёк можно будет по графику в школе. Возможно, в некоторых районах будет организована доставка наборов волонтёрами на дом.

Добавим, что рассчитывать на питание могут дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Распоряжение об обеспечении школьников продуктовыми наборами подписано 9 апреля. Получать продукты ученики будут до 30 апреля.

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