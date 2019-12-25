Стал известен график работы ростовских поликлиник в новогодние выходные



Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники Ростова-на-Дону. График опубликован на сайте городского управления здравоохранения.



В период с 1 по 8 января в медучреждениях с 8 до 14 часов на посту будут дежурные. В эти же часы можно обратиться в кабинеты неотложной медицинской помощи. Приём специалистов запланирован на 4 и 6 января.



Экстренных больных будут принимать круглосуточно. В любое время дня и ночи можно обратиться в пункт неотложной офтальмологической помощи на улице Бодрой. Постоянный приём планируют вести травмпункты в городской больнице № 20 на Коммунистическом, горбольнице № 1 на проспекте Ворошиловском, а также в городской больнице № 4 на Богатяновском спуске и городской поликлинике № 1 на улице Сержантова.



С острой зубной болью можно обратиться в клинику на Пушкинской, 211 с 8 до 23 часов. Также 2-6 и 8 января работает стоматология на улице Сержантова, 3.