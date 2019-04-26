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Опубликован график работы городских поликлиник Ростова во время праздничных и выходных дней

Опубликован график работы городских поликлиник Ростова во время праздничных и выходных дней
Во время праздничных и выходных дней в медицинских учреждениях Ростова будут работать дежурные специалисты.

С 1 по 5 и с 9 по 12 мая медицинскую помощь по месту жительства ростовчанам будут оказывать ежедневно в поликлиниках дежурные врачи с 8 до 14 часов. В это же время будут работать кабинеты неотложной помощи.

Также 2, 4, 10 и 11 мая в городских поликлиниках будет организован приём согласно субботнему расписанию.
- Медицинская помощь населению по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно в штатном режиме, - сообщили в администрации Ростова.

С острой зубной болью в праздничные дни можно обратиться в городскую стоматологическую поликлинику, расположенную на улице Пушкинской, 211, с 8 до 23 часов ежедневно.

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