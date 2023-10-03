Спикер донского парламента навестил в Санкт-Петербурге земляков, раненных в зоне СВО

Фото: ЗС РО.

Александр Ищенко во время поездки в Санкт-Петербург навестил в больнице жителей Ростовской области, которые проходят лечение после ранений в зоне СВО. Спикер донского парламента встретился с земляками в Военно-медицинской академии.Курс лечения и реабилитации в академии проходит кавалер ордена Мужества – связист лейтенант Алесья Данодина. Военнослужащая участвует в СВО с самого начала. Сперва обеспечивала бойцов связью в ДНР, затем служила в ЛНР. В июне Алесья получила серьезное ранение. Долгое время лечилась в Луганске, а на реабилитацию приехала в Северную столицу.Александр Ищенко пообщался с военнослужащей и пожелал ей скорейшего восстановления.– Позывной Алесьи – «Ласточка». Так ее и хочется называть. Множество операций и тяжелейший период восстановления не истощили ее оптимизма, жажды жизни, не смогли стереть яркую улыбку и блеск голубых глаз, – рассказал председатель Заксобрания Ростовской области. – Она несгибаемый человек, настоящая героиня. Ее испещренный осколками бронежилет висит теперь в ее боевом подразделении, не только как напоминание о необходимости индивидуальной защиты, но и как символ стойкости и храбрости, которые присущи этой хрупкой женщине.В стенах лечебницы Алесья получила еще одну специальность, связанную с военной службой. После реабилитации она будет работать в кадровой службе ЮВО (прим. – Южный военный округ)Вместе с Александром Ищенко проведать земляков в Военно-медицинскую академию приехал депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас. Депутат часто бывает на передовой, оказывая всю необходимую помощь нашим бойцам. Парламентарии привезли военнослужащим фрукты и продукты из Ростовской области, а также пообщались с врачами.– Все они – герои. Каждый, несмотря на тяжесть ранения, горит желанием остаться в строю, вернуться на передовую. Такая сила духа вызывает уважение, – признался спикер донского парламента.Многие из бойцов уже прошли курсы реабилитации и вскоре отправятся домой, в то время как другим еще предстоит лечение. Бойцы не унывают, помнят о своей Родине, любят ее и передают привет жителям Ростовской области. В свою очередь власти Ростовской области совместно с фондом «Защитники Отечества», медиками и социальными службами делают все возможное для возвращения бойцов после лечения к обычной жизни.