Спасательный друг: служебные собаки в Ростовской области работают на местах ЧП



Испокон веков неизменным спутником человека остаётся собака, которая может не только дом охранять, но и, рискуя собой, спасти чью-то жизнь. Несмотря на технологический прогресс, верные псы всё равно остаются важной частью работы спасательных ведомств, ведь ни один современный прибор не заменит острый нюх животного.



Идея создать кинологические расчёты поисково-спасательной службы в Ростовской области появилась в 2006 году. В 2007-м они уже прошли сертификацию и получили допуск к работе. Начальником кинологической группы специализированного поисково-спасательного отряда является Николай Щукин. Он окончил кафедру кинологии Пермского военного института, затем служил на Северном Кавказе.



Сейчас на службе кинологической группы находятся три молодых лабрадора — самки Инфинити и Альфа и кобель Лука. Собак берут на подготовку в возрасте семи месяцев. Животных закупают у частных лиц. Кинологи выбирают самых активных и здоровых щенков. Практически все собаки-спасатели, как в Ростовской области, так и во всей России, - лабрадоры.

- Это одна из самых дружелюбных пород. Очень важно, чтобы служебная собака ни в коем случае не была агрессивной, - рассказал Николай Щукин. - Если животное хоть раз проявило враждебность, его убирают из кинологической группы. К каждой собаке мы ищем свой подход — это обычная психология.



Каждый день псы тренируются на полосе препятствий, затем отправляются «подтягивать» свои навыки работы в случае природных или техногенных катастроф. Умных животных учат определять местонахождение живых людей. Николай подчеркнул, что розыском погибших занимаются другие собаки, прошедшие специальную подготовку.



Во время тренировки кинолог находит, например, заброшенное здание. Человека прячут в здании так, чтобы его не было видно и к нему было тяжело добраться. Собака должна его разыскать. За свои труды пёс получает любимую игрушку.

- У наших лабрадоров есть любимые мячики или пищалки. Для них спасательные работы — это игра. Пёс не «берёт след», а ищет человека, который бы с ним поиграл, - пояснил кинолог. - Когда собака находит кого-то, она начинает громко лаять, требуя свою награду. На лай собаки спешат спасатели, которые уже оказывают непосредственную помощь потерпевшему.



Так, в начале 2019 года молодых лабрадоров привлекали для работы на месте взрыва дома в Шахтах. В результате ЧП оказалась разрушена большая часть дома. Под завалами около суток искали выживших и погибших. Николай Щукин пояснил, что кинолог вместе с собакой сначала обследует верхний слой завалов. Если пёс не подал голоса, спасатели разбирают разрушения, и собака с хозяином снова берутся за работу.



Псы работают не только на месте происшествий, но и занимаются розыском пропавших. Например, в сентябре 2019 года в Новошахтинске пропала 79-летняя женщина. Неделю пенсионерку разыскивали волонтёры и сотрудники полиции. Наконец, они решили позвать на помощь Николая с лабрадором Альфой. Результат — через полчаса женщину обнаружили в лесу.



Инфинити, Альфа и Лука — добрые и весёлые собаки, которые обожают общение с людьми. Они дружески относятся не только к хозяевам, но и к случайным людям. Кинологи каждый раз стараются прийти до начала рабочего дня, чтобы выпустить животных побегать на тренировочной площадке. У них скапливается много энергии, и перед тем, как приступить к занятиям, им нужно намотать с десяток кругов по территории, чтобы успокоиться. При этом они со всех ног бросаются на любой зов кинолога, всегда готовые выполнять команды.

