Спасатели Ростовской области помогли доставить в больницу пенсионерку с большим весом

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Спасатели в станице Вешенская 29 ноября помогли доставить в больницу пенсионерку с большим весом. За помощью обратились медики, которые не смогли доставить пациентку в машину «скорой».Врачи скорой помощи приехали на вызов. На месте они обнаружили, что пациентка с большим весом. Они не смогли самостоятельно доставить ее до машины. По этой причине врачи вызвали спасателей. Специалисты прибыли на место и перенесли пенсионерку до «скорой».Пациентку доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.- Как сообщили медики, промедление в данном случае могло сократить шансы на благоприятный исход заболевания, а транспортировка только силами медиков тяжёлых пациентов не всегда возможна, - рассказала помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.