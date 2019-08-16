В Ростове спасатели вытащили провалившегося в ливневку пса



В Ростове спасатели достали из ливневой канализации пса. О случай спасения животного 18 августа сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС.



По информации ведомства, к спасателям обратились члены общества защиты животных. Они рассказали, что на проспекте Космонавтов в ливневую канализацию упала собака. Животное было напугано и громко лаяло.





На помощь к псу отправилась ПСГ 12 поисково-спасательной службы. Специалисты вскрыли люк ливневки и подняли собаку на землю.



