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В Ростове спасатели вытащили провалившегося в ливневку пса

В Ростове спасатели вытащили провалившегося в ливневку пса
В Ростове спасатели достали из ливневой канализации пса. О случай спасения животного 18 августа сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС.

По информации ведомства, к спасателям обратились члены общества защиты животных. Они рассказали, что на проспекте Космонавтов в ливневую канализацию упала собака. Животное было напугано и громко лаяло.


На помощь к псу отправилась ПСГ 12 поисково-спасательной службы. Специалисты вскрыли люк ливневки и подняли собаку на землю.

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