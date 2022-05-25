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Сотрудники Ростовского зоопарка поделились милым видео с верблюжонком Дымкой

Сотрудники Ростовского зоопарка поделились милым видео с верблюжонком Дымкой

Сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка поделились милым видео с верблюжонком Дымкой. Трогательные кадры с малышкой они опубликовали в своих соцсетях.

- Ростом Дымка уже почти с человека, но она остается ребенком (совсем скоро ей исполнится три месяца), причем очень активным и любознательным. С удовольствием малышка общается с зоологами, а еще ей очень нравятся микрофоны и камеры, - добавили сотрудники зоопарка.



Дымка уже пробует взрослую пищу (сено, траву и веточки), но все еще продолжает пить молоко. Ее каждодневная норма - 7,5 литра. Скоро верблюжонка переведут в собственный «взрослый» вольер, где посетители зоопарка смогут наблюдать за ней в любое время.
Фото/Видео: Ростовский-на-Дону зоопарк
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