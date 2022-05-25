Сотрудники Ростовского зоопарка поделились милым видео с верблюжонком Дымкой

Фото/Видео: Ростовский-на-Дону зоопарк

Сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка поделились милым видео с верблюжонком Дымкой. Трогательные кадры с малышкой они опубликовали в своих соцсетях.- Ростом Дымка уже почти с человека, но она остается ребенком (совсем скоро ей исполнится три месяца), причем очень активным и любознательным. С удовольствием малышка общается с зоологами, а еще ей очень нравятся микрофоны и камеры, - добавили сотрудники зоопарка.Дымка уже пробует взрослую пищу (сено, траву и веточки), но все еще продолжает пить молоко. Ее каждодневная норма - 7,5 литра. Скоро верблюжонка переведут в собственный «взрослый» вольер, где посетители зоопарка смогут наблюдать за ней в любое время.