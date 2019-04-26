Сотрудница Росгвардии из Ростова попала в финал конкурса красоты



Сотрудница Росгвардии из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова попала в финал ведомственного конкурса красоты. Ефрейтор попала в десятку самых достойных женщин-военнослужащих.



Сначала Кристина Цыганова успешно прошла региональный конкурс. На этом этапе девушки рассказывали о своих достижениях и увлечениях, демонстрирую постановочные фотографии. Лучше всех с этим заданием справилась Кристина.



Прошедшие отбор 12 участниц опубликовали свои фотографии на сайте ведомства. Каждый мог проголосовать за понравившуюся конкурсантку. По результатам голосования ростовчанка оказалась на восьмом месте. Победительницей стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Свердловской области.



Известно, что теперь Кристину Цыганову можно будет увидеть на календаре Росгваридии в 2020 году.

