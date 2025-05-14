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Сотни жителей Ростова остались без воды из-за коммунальной аварии на Вятской

Сотни жителей Ростова остались без воды из-за коммунальной аварии на Вятской
В результате аварии на сетях водоснабжения на улице Вятской в Ростове множество многоквартирных домов и девять садоводческих объединений остались без доступа к воде. Информацию об этом предоставил "Ростовводоканал".

Утром 14 мая произошел разрыв водопроводной трубы. На пересечении улиц Вятской и Орской наблюдался сильный выброс воды, что привело к образованию значительного затора на дороге. Оперативно прибыли аварийные бригады для устранения проблемы.

Утечка была устранена. Однако из-за прорыва подача воды приостановлена в многоквартирных домах, расположенных в районе, ограниченном улицами:

Особенная - Вавилова - Зрелищная - Оранжевый - 1-я Залповая; Лелюшенко - 2-я Масштабная - Современный. Также отсутствие водоснабжения затронуло садовые товарищества "Садовод", "Ростсельмашевец-Товарищ", "Братство", "Импульс", "Дружба МВД", "Ветеран РСМ", "Луч", "Строитель-2", "Факел" и хутор Ленинаван.

Как отметили в Ростовводоканале, согласно предварительным данным, восстановительные работы планируется завершить к полуночи. После этого потребуется некоторое время для восстановления давления в системе.
Фото: Дондей
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