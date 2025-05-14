В Ростове женщина с дочкой оккупировали подъезд в Суворовском
В Ростове мама с дочкой переехали жить в подъезд. Происшествие случилось 11 мая на улице Петренко, в доме № 28.
По словам жильцов, две женщины съехали в подъезд, когда их выгнал из квартиры арендодатель. У них закончился договор, но самостоятельно выезжать они не хотели. В знак протеста дамы поселились на лестничной клетке.
Они там спят, едят и делают все остальные бытовые вещи. Такое положение дел собственники терпят уже третий день. К сожалению, никто им помочь не может.
Люди продолжают мучиться от антисанитарии, мусора и шума в подъезде.