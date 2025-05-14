В Ростове женщина с дочкой оккупировали подъезд в Суворовском

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В Ростове мама с дочкой переехали жить в подъезд. Происшествие случилось 11 мая на улице Петренко, в доме № 28.По словам жильцов, две женщины съехали в подъезд, когда их выгнал из квартиры арендодатель. У них закончился договор, но самостоятельно выезжать они не хотели. В знак протеста дамы поселились на лестничной клетке.Они там спят, едят и делают все остальные бытовые вещи. Такое положение дел собственники терпят уже третий день. К сожалению, никто им помочь не может.Люди продолжают мучиться от антисанитарии, мусора и шума в подъезде.