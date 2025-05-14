Двое человек пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: МБУ АР "УПЧС"

В Аксайском районе Ростовской области 13 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором иномарка врезалась в столб, что привело к травмам водителя и пассажира.По предварительным данным, недалеко от поселка Мишкинского водитель "Хендай Солярис" потерял контроль над управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и столкнулся с информационным щитом. Водитель оказался заблокированным в деформированном автомобиле.Местные жители вызвали экстренные службы.Как сообщили в МБУ АР "УПЧС", спасатели провели операцию по извлечению водителя из поврежденной машины. В результате аварии пострадали двое: водитель и пассажир. Оба были доставлены в больницу.