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Двое человек пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Двое человек пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
В Аксайском районе Ростовской области 13 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором иномарка врезалась в столб, что привело к травмам водителя и пассажира.

По предварительным данным, недалеко от поселка Мишкинского водитель "Хендай Солярис" потерял контроль над управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и столкнулся с информационным щитом. Водитель оказался заблокированным в деформированном автомобиле.

Местные жители вызвали экстренные службы.

Как сообщили в МБУ АР "УПЧС", спасатели провели операцию по извлечению водителя из поврежденной машины. В результате аварии пострадали двое: водитель и пассажир. Оба были доставлены в больницу.
Фото: МБУ АР "УПЧС"
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