Содержание подземных переходов обойдется Ростову в 35 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru.

Власти Ростова ищут подрядчика для содержания подземных пешеходных переходов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». Желающим следить за чистотой и порядком в подземках донской столицы предлагают 35 миллионов рублей. Деньги направят из бюджета города.В списке перечислены 22 адреса, ответственность за которые возьмет на себя исполнитель, в том числе - подземные переходы на улице Большой Садовой, проспекте Нагибина, площадях Толстого, Химиков, Театральной, Народного Ополчения, а также на Центральном рынке и станции Вокзал-Сельмаш.Ответственному лицу предстоит поддерживать чистоту полов, ступенек, стен и потолка, поручней. В зимнее время года надо расчищать и утилизировать снег, посыпать все противогололедными материалами. В случае необходимости нужно ремонтировать пандусы и плитки, платформу для инвалидов и ее различные детали.Контракт рассчитан до конца 2024 года.