Содержание подземных переходов обойдется Ростову в 35 миллионов рублей
Власти Ростова ищут подрядчика для содержания подземных пешеходных переходов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». Желающим следить за чистотой и порядком в подземках донской столицы предлагают 35 миллионов рублей. Деньги направят из бюджета города.
В списке перечислены 22 адреса, ответственность за которые возьмет на себя исполнитель, в том числе - подземные переходы на улице Большой Садовой, проспекте Нагибина, площадях Толстого, Химиков, Театральной, Народного Ополчения, а также на Центральном рынке и станции Вокзал-Сельмаш.
Ответственному лицу предстоит поддерживать чистоту полов, ступенек, стен и потолка, поручней. В зимнее время года надо расчищать и утилизировать снег, посыпать все противогололедными материалами. В случае необходимости нужно ремонтировать пандусы и плитки, платформу для инвалидов и ее различные детали.
Контракт рассчитан до конца 2024 года.