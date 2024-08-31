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Со 2 сентября в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах

Со 2 сентября в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах
С началом нового учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Со 2 сентября число подвижного состава вырастет на маршрутах №№ 71 (Центральный рынок – Левенцовский), 34 (Центральный рынок – ГПЗ 10), 98 (Станция Первомайская – Подвойского) и других.

О каком количестве машин идет речь, не уточняется.

Кроме того, в городском департаменте транспорта заявили, что в Западном жилом массиве автобусы могут ходить с задержкой. Причиной является ремонт дорог и прокладка трамвайных путей.
Фото: Ростов.Ру
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