Со 2 сентября в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах

Фото: Ростов.Ру

С началом нового учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах. Информация об этом размещена на сайте администрации города.Со 2 сентября число подвижного состава вырастет на маршрутах №№ 71 (Центральный рынок – Левенцовский), 34 (Центральный рынок – ГПЗ 10), 98 (Станция Первомайская – Подвойского) и других.О каком количестве машин идет речь, не уточняется.Кроме того, в городском департаменте транспорта заявили, что в Западном жилом массиве автобусы могут ходить с задержкой. Причиной является ремонт дорог и прокладка трамвайных путей.