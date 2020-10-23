Словно Афродита: подписчики восхитились фигурой «Мисс России» из Азова

«Мисс Россия» из Азова Алина Санько не перестает радовать подписчиков красочными снимками. Девушка с удовольствием демонстрирует прелести своей фигуры в «Инстаграме».На днях красавица опубликовала фото, на котором появилась в кадре в розовом гольфе и короткой юбке. Выбранный образ подчеркнул формы первой красавицы.Подписчики назвали тело Санько идеальным и утонченным, сравнивая ее с нимфой и Афродитой. В этом году Санько стала студенткой первого курса магистратуры МГУ. Девушка учится на тележурналиста, так что в скором времени у общественности появится возможность любоваться ею не только на конкурсах красоты, но и с экранов телевизоров.Напомним, в апреле 2019 года уроженка донского региона получила корону из белого золота стоимостью миллион долларов. Символ победительницы азовчанке вручила Юлия Полячихина - «Мисс Россия-2018». Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй вице-мисс - уроженка Татарстана Ралина Арабова.