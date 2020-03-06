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В самый женский день года: азовская «Мисс Россия» порадовала фанатов пикантным фото

В самый женский день года: азовская «Мисс Россия» порадовала фанатов пикантным фото
«Мисс Россия-2019» из Азова Алина Санько поздравила женщин с 8 Марта. На своей страничке в «Инстаграме» девушка опубликовала пикантное фото с пожеланиями.

- Пусть на лице девушек, девочек и женщин всегда сияет улыбка, - написала Алина. – Желаю всем дамам счастья и крепкого здоровья. Наполняйте этот мир нежностью и женственностью.

Подписчиков обрадовала фотография красавицы, окруженной цветами. Фанаты поздравили девушку в ответ и пожелали ей всего наилучшего.

Отметим, что 21-летняя Алина Санько в апреле 2019 года получила титул «Мисс Россия», прославив родной Азов. Она получила корону из белого золота и отправилась участвовать в конкурсе красоты «Мисс мира». К сожалению, там девушка пройти в финал не смогла.

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