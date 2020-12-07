Скончался последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Последний министр обороны СССР скончался 8 декабря. Маршалу авиации Евгению Шапошникову было 78 лет. У маршала остались трое детей и жена. Прощание и похороны с воинскими почестями пройдут в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище.Евгений Шапошников родился в хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области 3 февраля 1942 года. Он получил три высших образования, окончив Харьковское высшее военно-авиационное училище летчиков имени С. И. Грицевца (в 1963 году), Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (в 1969 году) и Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР (в 1984 году).С 1959 по 1990 годы прошел путь от летчика-истребителя до главнокомандующего ВВС - замминистра обороны СССР. В 1984 году стал замкомандующего военно-воздушных сил Одесского округа, а через три года - командующим ВВС Группы советских войск в Германии.В 1993 году, после распада Советского Союза, пост, занимаемый маршалом, упразднили. С января 1994-го по август 1996 года Евгений Шапошников являлся представителем президента РФ в госкомпании по экспорту и импорту вооруженной техники. Несколько лет работал гендиректором авиакомпании «Аэрофлот», а после - помощником президента РФ. С 2006 года его избрали президентом Партнерства Безопасность полетов.Евгений Шапошников стал последним военачальником СССР, получившим звание маршала (26 августа 1991 года). За годы службы был награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, Красной Звезды и Почета в 2002 году. В 1992-м стал заслуженным военным летчиком Российской Федерации.Последние годы Евгений жил в Москве. В Ростовской области остались его родственники. Супруга и дети умершего брата Шапошникова до сих пор живут в Аксайском районе.