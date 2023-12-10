Скончался экс-глава администрации Каменского района Николай Кольжанов

Фото: Администрация Каменского района

Скончался бывший глава администрации Каменского района Ростовской области. Николай Кольжанов умер 10 декабря в возрасте 69 лет. Экс-чиновник возглавлял муниципалитет с 2001 по 2014 годы.Кольжанов родился и вырос в поселке Глубоком (находится рядом с Каменском-Шахтинским). В 1987 году его назначили председателем рыбколхоза «Искра». Спустя пять лет он возглавил администрацию родного населенного пункта. Через девять лет Кольжанова избрали главой Каменского района.В 2015-м бывшего чиновника осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Годом ранее он отдал распоряжение сотрудникам администрации о предоставлении доступа к служебному компьютеру представителям ООО «Визирь». Компания разместила на сайте госзакупок такие условия конкурса на постройку детского сада в поселке Глубокий, согласно которым ей была обеспечена победа.Кольжанову назначили наказание в виде года и четырех месяцев лишения свободы. Однако через две недели его амнистировали и освободили.С чем связана смерть экс-чиновника, не сообщается. О дате похорон будет известно позже.