Скончался бывший депутат ростовской Гордумы Виталий Лазарев

Депутат шести созывов городской думы Ростова, почетный адвокат России скончался накануне своего 63-летия. Виталий Лазарев ушел из жизни 14 мая. Причину смерти выясняют специалисты.Виталий Лазарев родился в донской столице 19 мая в 1958 году. В 17 лет он поступил на юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР. А с 1979 по 1986 год служил на должности следователя военной прокуратуры гарнизона в Туркестанском военном округе в Вооруженных силах СССР. В составе ограниченного контингента Советской Армии в Афганистане выполнил свой интернациональный долг.В 1986 году, уволившись в запас, возвратился в родной город, где продолжил свою трудовую деятельность юрисконсультом аптечного управления Ростоблисполкома. Через два года Виталия Лазарева приняли в в члены Ростовской областной коллегии адвокатов. Там он проработал заведующим юридической консультацией более 25 лет. За годы карьеры его удостоили звания почетного адвоката России.В 36 лет Виталий Лазарев стал депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы. Он возглавлял постоянные комиссии по бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности, местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью. Депутат входил во все шесть созывов с 1994 по 2020 годы.Коллеги запомнили Виталия Лазарева как отзывчивого и чуткого человека, который был неравнодушен к проблемам людей. Он сыграл немаловажную роль в формировании современного облика города. За годы карьеры Виталий Лазарев был отмечен муниципальными и государственными наградами. В их числе грамоты Президиума Верховного Совета СССР, Заксобрания Ростовской области, Ростовской-на-Дону Гордумы и мэра донской столицы, а также медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан».