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Скончался актер ростовского драмтеатра им. М. Горького Виталий Соколовский

Скончался актер ростовского драмтеатра им. М. Горького Виталий Соколовский
В Ростове умер актер театра драмы имени Максима Горького. Заслуженный артист России Виталий Соколовский ушел из жизни 27 января. Актер скоропостижно скончался в 72 года. Информацию о кончине заслуженного артиста подтвердили в театре драмы. О дате и месте прощания с актером станет известно позже.

Виталий Соколовский окончил Ростовское училище искусств, а позже - Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Он посвятил работе в театре 50 лет жизни. В 2003 году Соколовский получил звание заслуженного артиста России.

Одни из самых запоминающихся ролей актера - Гаев в «Вишневом саде» А.П. Чехова и кардинал Ришелье в «Трех мушкетерах» А. Дюма.

Новость о смерти актера стала настоящим шоком не только для его родных, но и для коллег. 29 января Соколовский должен был выйти на сцену драмтеатра, чтобы сыграть генерала Листницкого в «Тихом Доне» М. Шолохова. Кроме того, театральный февраль был расписан у актера едва ли не по часам. У артиста были запланированы еще два спектакля с его участием - «Люкс №13» и «Женитьба». Теперь на сцену выйдет актер второго состава.

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