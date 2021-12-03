Сити-менеджер Ростова: Сгоревший Театральный спуск не будет застроен высотками

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Театральный спуск, где в 2017 году произошел крупный пожар, не будет застроен высотками. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, отвечая на обращение представителя одного из строительных компаний Елены Наумовой по застройке Театрального спуска.Застройка многострадального Театрального спуска является одной из больных тем города. После расселения жильцов сгоревших домов главной темой стало будущее огромного куска земли в самом центре столицы Дона. Ростовчане переживали, что причиной пожара стал поджог, и кто-то хочет присвоить себе земли людей. Чтобы исключить такой вариант развития событий, в 2018 году администрация города приняла решение внести изменения в Генеральный план города.Согласно ему, на Театральном спуске должна будет появиться большая парковая зона для отдыха горожан и гостей донской столицы. Однако на этой земле остались участки, которые не пострадали от пожара и до сих пор принадлежат частным лицам. Там и хотели построить высотки.- Основная цель инвестора - это строить высотные дома. Никакого отношения к благоустройству всего Театрального спуска инвестор не имеет. По его замыслу единое пешеходное пространство будет ограничено плотной жилой застройкой, - отметил Алексей Логвиненко. - Для города это неприемлемо. Наша позиция – на всей территории Театрального спуска новых жилых домов не будет. Это будет единая зона отдыха для горожан, которая свяжет центр города с набережной.Сити-менеджер отметил, что все судебные органы поддержали позицию власти и отказали в заявленных требованиях инвестору. Поэтому до конца декабря в Генплан города внесут изменения, которые четко дадут понять, как будет выглядеть обновленный Театральный спуск.Касательно канатной дороги, в план ее возведения также внесут коррективы. Как и предполагалось, она свяжет центр города с Зеленым островом и левобережной частью города.