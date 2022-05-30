Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко: «Я выбираю спорт»

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону утро первого летнего дня было по-настоящему активным и бодрым. Масштабный спортивный праздник под названием «Я выбираю спорт» прошел на гребном канале «Дон». Место для проведения мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей, выбрали не случайно. Гребной канал — одно из самых популярных мест донской столицы у любителей спорта.На открытии праздника присутствовали сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и олимпийский чемпион Вартерес Самургашев.Программа была насыщенной — матчи по пляжному волейболу, футболу и стритболу, а также фестиваль ГТО. Сотни ростовских спортсменов и любителей физкультуры встретили лето на спортивной и позитивной ноте.- Сначала занимался борьбой, но решил попробовать греблю — знакомый посоветовал. Как итог — я уже четыре года занимаюсь греблей на байдарке и нисколько не жалею, - делится участник вечерних соревнований, восьмиклассник Даниил Скорощенко. – Интересный вид спорта. Очень сложно удержаться на плаву, надо уметь держать баланс. Я часто переворачивался, когда только начинал учиться, а сейчас все в порядке. У меня есть уже кубки и медали, но мне есть куда стремиться. Я хочу добиться звания мастера спорта и стать тренером.Ежегодно гребной канал становится все лучше. Сегодня здесь работает единственный на Юге России комплекс трасс для велоспорта BMX и маунтинбайка. Это более 60 тысяч квадратных метров трасс для 150 спортсменов. Вдобавок к отремонтированным спортплощадкам построили более шести километров вело- и беговых дорожек. Теперь каждое утро с весны и до поздней осени ростовчане могут заниматься спортом.Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко отметил, что город активно занимается развитием детского спорта и организацией детского досуга в целом. Различные кружки в Ростове посещают более 120 тысяч детей, а четыре тысячи детей поедут в летние лагеря на территории Ростовской области и на Черном море. Пришкольные лагеря готовятся принять порядка десяти тысяч детей.- Сегодня на гребном канале уже проводят соревнования более чем по девяти видам спорта, а готов комплекс к состязаниям по 30 видам спорта. Кроме того, город развивается не только в спортивном, но и в творческом плане: молодежь поет, танцует, играет на музыкальных инструментах. Одним словом, на летних каникулах им будет чем себя занять, - подчеркнул сити-менеджер.В честь Дня защиты детей Алексей Логвиненко пожелал ребятам ярко и с пользой провести школьные каникулы, чтобы вернуться к учебе полными сил и творческой энергии.