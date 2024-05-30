Силовики нагрянули в департамент ЖКХ и энергетики Ростова

Фото: Департамент ЖКХ и энергетики

В департаменте ЖКХ и энергетики Ростова силовики провели выемку документов в рамках уголовного дела, касающегося уборки улиц. Информацию об этом сообщает портал Donday со ссылкой на собственный источник.Напомним, 13 апреля текущего года был задержан генеральный директор фирмы-подрядчика Иван Гуляренко. Администрация Ростова заключила с его компанией ООО «М-стандарт-Юг» трёхлетний контракт на уборку и содержание территорий во всех районах города. Общая стоимость контракта составляет почти 9 миллиардов рублей.Ивана Гуляренко подозревают в том, что он обналичивал бюджетные деньги через подконтрольные ему фирмы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».