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Силовики нагрянули в департамент ЖКХ и энергетики Ростова

Силовики нагрянули в департамент ЖКХ и энергетики Ростова
В департаменте ЖКХ и энергетики Ростова силовики провели выемку документов в рамках уголовного дела, касающегося уборки улиц. Информацию об этом сообщает портал Donday со ссылкой на собственный источник.

Напомним, 13 апреля текущего года был задержан генеральный директор фирмы-подрядчика Иван Гуляренко. Администрация Ростова заключила с его компанией ООО «М-стандарт-Юг» трёхлетний контракт на уборку и содержание территорий во всех районах города. Общая стоимость контракта составляет почти 9 миллиардов рублей.

Ивана Гуляренко подозревают в том, что он обналичивал бюджетные деньги через подконтрольные ему фирмы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Фото: Департамент ЖКХ и энергетики
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