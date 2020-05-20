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Школьники донского региона получат в мае продуктовые наборы

Школьники донского региона получат в мае продуктовые наборы
Школьники Ростовской области в мае получат продуктовые наборы. Об этом 21 мая сообщили в правительстве донского региона.

Питание получат ученики из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограничениями по здоровью, дети-инвалиды. Во время режима самоизоляции школьникам будут доставлять продуктовые наборы домой.

В набор продуктов входят мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, соки, масло и сладости.

При этом каждое муниципальное образование само выбирает список продуктов для набора, исходя из сформированной на эти цели суммы. Всего в регионе на продуктовые наборы выделили более двух миллионов рублей.

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