Школьники донского региона получат в мае продуктовые наборы

Школьники Ростовской области в мае получат продуктовые наборы. Об этом 21 мая сообщили в правительстве донского региона.Питание получат ученики из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограничениями по здоровью, дети-инвалиды. Во время режима самоизоляции школьникам будут доставлять продуктовые наборы домой.В набор продуктов входят мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, соки, масло и сладости.При этом каждое муниципальное образование само выбирает список продуктов для набора, исходя из сформированной на эти цели суммы. Всего в регионе на продуктовые наборы выделили более двух миллионов рублей.