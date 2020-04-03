Донских школьников на удалённом обучении предложили обеспечивать питанием во время

Фото: vlc.ru

Донские школьники с 21 марта не посещают учебные заведения. С понедельника, 6 апреля, они должны вернуться к учёбе после каникул. С учётом введённого режима самоизоляции, занятия будут проходить в дистанционной форме.Учитывая, что посещать школу ребята не будут, депутат Госдумы РФ от Ростовской области Лариса Тутова предложила доставлять продуктовые наборы школьникам на дом. Таким образом будет соблюдено право учащихся на бесплатное питание в школе за счёт бюджетных средств, в том числе льготных категорий.По словам Тутовой, в 19 регионах страны уже разработали ряд мер, которые в условиях дистанционного обучения дают возможность обучающимся или их родителям получить продуктовый набор.Такая мера, в том числе, поддержит поставщиков питания в учебные заведения, которые из-за режима ограничений сейчас терпят убытки.