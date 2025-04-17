Шахта в Ростовской области, где произошел обвал породы, работает в штатном режиме

Согласно заявлению Министерства промышленности и энергетики Ростовской области, несмотря на произошедшее чрезвычайное происшествие, шахта "Садкинская" продолжает свою работу в обычном режиме. График работы шахтеров выполняется в соответствии с установленным расписанием.

Фото: МЧС

В Министерстве промышленности и энергетики Ростовской области рассказали о функционировании шахты, где случилось обрушение. Инцидент произошел 15 апреля рано утром. Примерно в 7 утра бригада шахтеров спустилась в шахту "Садкинскую", расположенную в Белокалитвинском районе, для выполнения запланированных работ. Сразу после их спуска произошел обвал. Семьдесят пять горняков благополучно покинули шахту, но двое остались заблокированы внутри.Немедленно были начаты спасательные работы. К месту происшествия была направлена специализированная тяжелая техника для спасения шахтеров. В шахту обеспечили приток свежего воздуха и регулярно устраивали перерывы в работе, чтобы попытаться установить связь с оставшимися рабочими. Однако все попытки связаться с ними оставались безуспешными.Спасателям потребовалось более десяти часов для извлечения горняков на поверхность. К счастью, оба шахтера остались живы и находились в стабильном состоянии. В настоящее время они находятся дома и проходят процесс восстановления.