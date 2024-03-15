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Семья Машонского, осужденного за убийство в Новошахтинске, хочет обжаловать приговор

Семья Машонского, осужденного за убийство в Новошахтинске, хочет обжаловать приговор
Семья Дениса Машонского, осужденного за убийство четырех человек, собирается обжаловать приговор. Об этом родственники рассказали после оглашения приговора 15 марта.

Ростовский областной суд слушал дело в отношении жителя Новошахтинска несколько месяцев. Первое заседание состоялось 1 ноября. По версии следствия, в июля 2022-го Машонский ворвался в дом знакомой семьи и открыл огонь из оружия. Смертельные ранения получили 38-летний мужчина, его 26-летняя супруга и их 2-летний сын. Также погибла 25-летняя тетя ребенка. Выжить удалось только сестре мальчика. Медики вовремя доставили 6-летнюю девочку в реанимацию, где несколько недель боролись за ее жизнь. Теперь малышка живет с родственниками.

Спустя полтора года завершили расследование. Суд признал Дениса Машонского виновным и приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить 10 миллионов рублей потерпевшей стороне.

Приговор пока не вступил в законную силу. Родные намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.
Фото: Rostov.ru.
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