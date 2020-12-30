С начала года на Дону в авариях погибли 10 человек
За четыре дня 2021 года в Ростовской области 10 человек погибли в ДТП. Аварии происходили с 1 по 4 января.
В происшествиях пострадали 26 пассажиров и водителей. Среди получивших травмы были дети в возрасте от 7 до 13 лет.
Две аварии произошли ночью 4 января. В Морозовском районе 29-летний автомобилист на «ВАЗ-2112» погиб в столкновении с грузовиком. Примерно в 2.00 на 794-м километре трассы М-4 «Дон» шофер на УАЗ «Патриот» врезался в «Форд Фокус». В результате ДТП 34-летние супруги скончались на месте происшествия. В этой аварии пострадала их семилетняя дочь, которую с травмами доставили в больницу.