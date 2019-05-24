С медалью на шее: супруг ростовчанки футболист Тарасов показал новое фото с дочкой



Муж уроженки Ростова Дмитрий Тарасов поделился фотографией с маленькой дочкой. Он с любовью смотрит на малютку, на шее которой красуется золотая медаль. Милана примеряет награду, которую футболист получил, выиграв в составе «Локомотива» Олимп Кубок России.



Напомним, что игра прошла в Самаре 22 мая. Москвичи встретились с клубом «Урал» и одержали победу со счётом 1:0.



В своих публикациях спортивные издания писали, что футболисты «Локо» не стали праздновать с размахом. Сам Тарасов в Сети написал, что клуб готовится к новому финалу. 26 мая состоится 30-й тур чемпионата России, где московские спортсмены встретятся с «Уфой».



Отметим, что клуб «Ростов» сыграет с «Ахматом» из Грозного.



Под фото с дочуркой Тарасов пустился в размышления о том, существуют ли сегодня прозрачные и независимые мессенджеры. Он уверен, что так как в этой системе происходят и знакомства, и переговоры, и много чего другого, то «большие братья» обязательно следят за пользователями.