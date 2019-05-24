Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

С медалью на шее: супруг ростовчанки футболист Тарасов показал новое фото с дочкой

С медалью на шее: супруг ростовчанки футболист Тарасов показал новое фото с дочкой
Муж уроженки Ростова Дмитрий Тарасов поделился фотографией с маленькой дочкой. Он с любовью смотрит на малютку, на шее которой красуется золотая медаль. Милана примеряет награду, которую футболист получил, выиграв в составе «Локомотива» Олимп Кубок России.

Напомним, что игра прошла в Самаре 22 мая. Москвичи встретились с клубом «Урал» и одержали победу со счётом 1:0.

В своих публикациях спортивные издания писали, что футболисты «Локо» не стали праздновать с размахом. Сам Тарасов в Сети написал, что клуб готовится к новому финалу. 26 мая состоится 30-й тур чемпионата России, где московские спортсмены встретятся с «Уфой».

Отметим, что клуб «Ростов» сыграет с «Ахматом» из Грозного.

Под фото с дочуркой Тарасов пустился в размышления о том, существуют ли сегодня прозрачные и независимые мессенджеры. Он уверен, что так как в этой системе происходят и знакомства, и переговоры, и много чего другого, то «большие братья» обязательно следят за пользователями.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.